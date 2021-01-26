مستشار البيت الأبيض: القناع المزدوج يحمي من كورونا

رجح مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن ارتداء قناع مزدوج مكون من قناعين للوجه في وقت واحد، يمكن أن يوفر حماية أكبر ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فاوتشي، في تصريح تليفزيوني لبرنامج «إن بي سي توداي»: «إذا كان هناك كمامة من طبقة واحدة، فمن المنطقي أن وضع طبقة أخرى سيجعلها أكثر فعالية، لأن أقنعة الوجه هي أغطية مادية تمنع نقل الجزئيات المحمولة بالهواء إلى الجهاز التنفسي وتوفر درجة من الحماية لمن يرتديها».

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بارتداء أقنعة تحتوي على طبقتين على الأقل من نسيج قطني منسوج بإحكام، مثل الأغطية القطنية.

ويقول الباحثون إن ارتداء قناع جراحي تحت قناع من القماش يوفر حماية قصوى؛ لأن القناع الجراحي يعمل كمرشح والقماش يضيف طبقة إضافية ويساعد في الحماية، كما لوحظ ارتداء القناع الجراحي الاعتيادي تحت قناع من القماش لدى بعض الشخصيات خلال حفل تنصيب الرئيس الامريمي جو بايدن في 20 يناير، وأثبتت الأقنعة الجراحية التي يمكن التخلص منها والمصنوعة من مادة مشتقة من البلاستيك تسمى البولي بروبلين، أنها أكثر فعالية في ترشيح الجسيمات من أقنعة القماش.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن، شدد على أهمية ارتداء قناع الوجه لما له دور في الوقاية من «كوفيد-19»، وقال إن ارتداء الكمامة مطلوب حتى أبريل المقبل.

ويعد فاوتشي من المسؤولين القلائل في الإدارة السابقة الذين اختارهم الرئيس الامريكي جو بايدن لخوض معه المعركة ضد الوباء في البلد الأكثر تضررا من الفيروس، وهو كذلك يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وأعرب فاوتشي عن شعوره بأنه حر في الحديث عن كوفيد-19، بعد انتهاء فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب خطة بايدن لمكافحة الوباء، سيكون لبس الكمامة عند السفر بوسائل النقل العام، إلزاميا، كما يجب على المسافرين إلى الولايات المتحدة تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 عند الوصول.