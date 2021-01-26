مصر الـ92 عالميا في سرعة الإنترنت

أعلن موقع «سبيد تست» المخصص لقياس سرعة الإنترنت، أن مصر حافظت على المركز 92 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت بين 176 دولة، وعلى المركز 102 بين 139 في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول.

وقال إن سرعة الإنترنت الثابت في القاهرة تبلغ 34.88 ميجابت في الثانية، فيما بلغت سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول 20.42 ميجابت في الثانية.

واحتلت مصر المركز الرابع أفريقيا بعد كلا من دول جنوب أفريقيا وغانا ومدغشقر، وتلتها دولة الكونغو في المركز 101 بمتوسط سرعة 23.16 ميجا، ويبلغ عدد اشتراكات الـ ADSL في مصر نحو 8.29 مليون اشتراك منزلي حتى أغسطس الماضي من بين عدد السكان البالغ أكثر من 100 مليون شخص.

وكانت وزارة الاتصالات المصرية، أعلنت عن بعض التطوير في مجال التحول الرقمي وعدد من الإنجازات خلال العام الماضي، وذلك في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

احتلت الإمارات العربية في المركز 24 بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بـ106 ميجابت، جاء بعدها قطر في المركز 26 بـ102.69 ميجا، وإسرائيل في المركز 36 بـ83.79 ميجا، والكويت في المركز 40 بـ75.79 ميجا.

كما حصلت السعودية على المركز 48 بـ62.66 ميجابت، وعمان في المركز 84 بـ31.11 ميجا، والبحرين في المركز 89 بـ26.95 ميجا.

يذكر أن سرعة التحميل العالمي الدونلود بشكل عام فى كل المجالات سجلت خلال شهر أبريل الماضي 74.74 ميجابت، مقابل 39.62 ميجا لتحميل الملفات.

وذكر موقع سبيد تيست أن تايلاند احتلت المرتبة الأولى في القائمة بالنسبة لسرعة الإنترنت الثابت بـ308.35 ميجابت والمرتبه الثانية في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول بـ178.01 ميجابت في الثانية.