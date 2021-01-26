شروط حصول العمالة غير المنتظمة على معاش بعد مناقشة البرلمان للقانون

على مدار العام الماضي، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الحكومة المصرية، على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، من خلال توفير منحة شهرية تقدر بقيمة 500 جنيها، ومع بدء جلسات البرلمان، قدم أيمن محسب عضو مجلس النواب، مشروع قانون التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، حتى يستطيع المواطن الحصول على معاش شهري ثابت، يمكنه من تلبية احتياجاته من متطلبات الحياة.

وأحال المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، لمناقشته تمهيدا لتطبيقه، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل القانون المقدم والشروط المطلوبة، للحصول على المعاش الشهري الثابت، وفق نص مادة القانون المقدم، كالتالي:

تفاصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

- يمنح مشروع القانون معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

- وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، فهذا المعاش سيساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش تحيا مصر.

- تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقاً للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

- يتم إنشاء صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، ويديره رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي.

- يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار.

- يتم الإشراف القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، ويغطي تكلفة الحصول على المعاش الشهري.

- يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.

الشروط المطلوبة لحصول العمالة غير المنتظمة على معاش شهري ثابت

- ألا تقل سن المشترك في التأمين عن 18 عاما.

- ألا تزيد سن المشترك في التأمينات عن 60 عاما.

- يتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرًا.