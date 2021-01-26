طارق الخولي: ارتياح من قبل النواب بخطوات تعزيز دور مصر خارجيا

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك حالة ارتياح عام من قبل أعضاء مجلس النواب حول الخطوات التي اتخذت لتعزيز دور مصر خارجيا، لافتا إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية، عرض على البرلمان اليوم، عرضا شاملا لهذه الخطوات، وأكد أن مصر دولة ذات سيادة وتتعامل مع كل الدول، إضافة إلى إعلان 2021 عاما للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا.

ملف السد الإثيوبي

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه بالنسبة لملف السد الإثيوبي، فإن الوزير أكد أنها القضية الأهم للوزارة، الآن وخلال الفترة الماضية، وهناك استمرار للتعنت من الجانب الإثيوبي، ولكن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري، وهي تعرب عن مساعيها للوصول إلى اتفاق، ووسوف تحافظ على حقوق الشعب المصري.

التصدي للأزمة الليبية

وأشار النائب البرلماني، إلى أن الوزير عرض أيضا باقي الأزمات التي تتصدى لها الدولة، مثل الأزمة الليبية، وأكد أن مصر تسعى إلى توافق الليبيين من أجل استقرار الأوضاع، والتأكيد على إنفاذ إرادة الليبيين، وأيضا تحدث عن الدعم الكامل لأشقائنا في سوريا، وضرورة الحفاظ على الدولة السورية، وأن مصر لا تتأخر عن مساعدة الأشقاء مثل لبنان أيضا، ومساعدتهم على وضع رؤى مستقبلية لبلادهم.

وكشف أن مصر منذ عام 2016، وهم يتفاعلون مع ملف حقوق الإنسان بشكل مستمر، ولا يمكن توصيف الوضع الآن كما كان في عام 2014، ومصر الآن في وضع مختلف، وهي دولة تتمتع باستقلال قرارها، وهي اتخذت عددا من الخطوات في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وهي تواجه تحديات كبرى مثل الإرهاب، وتوجد في محيط مليء بالصراعات، ولا بد من وضع هذه الاعتبارات في الحسبان.

ملف حقوق الإنسان

وبالنسبة لملف حقوق الإنسان، قال إنهم يتعاملون مع جهات خارجية مثل الكونجرس، والبرلمان الأوروبي، والبعض ليس لديه المعلومات الصحيحة، ونواب البرلمان يحاولون تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتعمد البعض توصيلها لهم، مشددا على أن مسائل حقوق الإنسان أصبحت دولية، ويمكن الحوار حولها، ولا توجد دولة في العالم تعتبر جنة على الأرض، وكل دولة لديها مشاكلها، والنواب المصريون يتحدثون أيضا عن المشاكل الموجودة في الدول الأخرى.