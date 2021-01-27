«إخوان مخادعون».. أبو زيد: الإخوان وصلوا لقيادة مصر بالاستقواء بالخارج

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق في حكومة «حازم الببلاوي»، إن الإخوان استغلوا ثورة 25 يناير، وكانوا يريدون ركوب الموجة، وتحقق الأمر لهم كما أرادوا، وتولوا حكم مصر لفترة من الزمن، وهذه الفترة لا تليق أبدًا بحكم مصر، لكن الشعب المصري الذي قام بثورة يناير، قام أيضًا مع جيشه العظيم بثورة 30 يونيو، وأعاد مصر لطبيعتها مرة أخرى.

قيادة مصر يحكمها بعض العوامل الأساسية .. الوطنية

وأضاف «أبو زيد»، خلال تقرير عرضته قناة «DMC»، تحت عنوان «إخوان مخادعون»، أن الإخوان انتهزوا فرصة الثورة من أجل الوصول للحكم، لكنهم نسوا تمامًا أن قيادة مصر ليست بالسهولة التي يتوقعوها، «قيادة مصر لازم يحكمها بعض العوامل الأساسية، وهي أن تكون منتميا لهذا الوطن أولا، الجبهة الداخلية في مصر من الصعب أن تتأثر بأي حكم».

هناك أدلة واضحة على خداع تلك الجماعة الإرهابية

وأوضح وزير الرياضة الأسبق في حكومة «حازم الببلاوي»، أن الجبهة الداخلية رفضت أداء الإخوان، وهناك أدلة واضحة على مخادعة تلك الجماعة الإرهابية وهو أنهم قالوا في البداية إنهم لا يطمعون في السلطة، ويهتمون فقط بالبرلمان، «التنظيم القوي والاستقواء بالخارج، مكنهم في لحظات ارتباك أن يتبوأوا مقعد قيادة مصر».

شباب مصر من قاموا بثورة يناير ومن صححوا المسار بعد ذلك

وأشار إلى أن هذا الأمر يكشف خداع الإخوان، وأن الكذب جزء من أسلوبهم وتاريخهم، «اللي يرجع يقرأ كتب التاريخ يعرف أن ده السلوك الطبيعي للإخوان، بس نسوا تمامًا أن هناك شعب عظيم، بحجم شعب مصر وشبابها، دايما نؤكد أن الشباب هما في الحقيقة اللي قادوا ثورة يناير وهما اللي قاموا بتصحيح المسار بعد ذلك».

المشهد الرياضي كان مرتبكا للغاية بعد ثورة 2011

وأكد «أبو زيد»، أن المشهد الرياضي في أعقاب ثورة يناير 2011، كان مرتبكا للغاية، وتأثرت الرياضة المصرية كثيرًا سواء على الدوري أو في المواجهات الإقليمية والدولية، إلا أن جاءت ثورة 30 يونيو، «كان ليا الشرف الحقيقية أني أكون أحد أفراد الحكومة المصرية، سرعان ما كان الإصرار على عودة الرياضة، وعودة كرة القدم وكل الأنشطة، قامت مصر من جديد الحمد لله، صحيح دفعت الثمن إنما في الحقيقة عشان مصر تفضل مستمرة ومصر تفضل منارة العالم كله».