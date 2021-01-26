أحمد صلاح حسني: صالح سليم قالي هتفشل.. والصبغ الكتير سر صلعتي

قال أحمد صلاح حسني، لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق والممثل حاليا، إنه توقف عن لعب كرة القدم في عمر 26 عاما، وحاليا عمره 40 عاما، ولم يندم على قرار التوقف عن كرة القدم، مبينا أنه كان محظوظ للعب كرة القدم منذ الصغر، وهذا جعل منه شخص ملتزم، ويقدر النجاحات، ويقدر فكرة العمل الجماعي، لأن كرة القدم لعبة جماعية، موضحا أن ألمانيا تقدر الأشخاص الذين يساعدون الفريق، بداية من عامل الغرف إلى المدرب وغيرهم.

وأضاف «حسني» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ردا على سؤال الإعلامية عن سبب عدم وجود شعر له في الوقت الحالي قائلة له: «بتفرج على الصور شكلك حد تاني.. ايه اللي حصل.. ده وقع طبيعي ولا اصلعت.. قول الحقيقية.. أنت عارف أنا عندي صلع فعادي يعني»، أنه كان يغير لون شعره كثيرا أثناء لعبه في الدوري الألماني، لافتا إلى أنه لا يوجد شخص أقرع في عائلته، لكن ربما الصبغة هي السبب، وتابع: «أنا بنصح الشباب يحطوا صبغات عشان القرعة دي أحسن حاجة في الدنيا وأريح حاجة والله» وردت المذيعة «مش هتكلم عشان ده عندنا عادي في الأسرة».

وتابع «حسني»: «شعر لم يعد يظهر وأقوم بحلقاته أول لما يظهر، مشيرا إلى أنه يعتبر صالح سليم قدوته وجلس معه مرة واحدة عندما كان عمره 17 عام وحصل على عرض باللعب لصالح نادي شتوتجارت الألماني رغم وجود مدرب في الأهلي حينها يريد أن يعتمد على دائما في الدوري الممتاز، وقبلها بأسبوع ذهبت لوالدي لأخبره أني أريد أن التحق بمعهد التمثيل رغم أني ألعب في النادي الأهلي والتحقت بمعسكر المنتخب مع الكابتن الجوهري في عام 1998 لكن لم أسافر مع المنتخب في بطولة كأس الأمم، وحينها رد عليا أبي لكي أتوقف عن هذا، وأنا التمثيل كان سارقني، لكن شتوتجارت تعاقد معي وسافرت للاحتراف هناك رغم صغر سني، وأنا كنت أول ناشئ يحترف وميدو مكنش لسه ظهر، ده ظهر بعد 3 سنين، وعند جلوسي مع الكابتن صالح سليم غير ذلك في شخصيتي وقال لي هتسافر وهتفشل لكن إذا معدنك قوي هتكمل لأن ألمانيا نظام آخر غير مصر».