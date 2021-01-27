رئيس الوزراء يشهد وصول ماكينة حفر المترو لـ«الكيت كات» (فيديو)

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وصول ماكينة الحفر العميق إلى محطة «الكيت كات» للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

كان اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قال إنّ الهيئة تواصل عملها لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والقومية، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّ الخط الثالث للمترو صمم على طراز عالمي، ويقدم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه.