إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة ضمن «تطوير عواصم المحافظات» بكفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، تسليم 3 قطع أراض للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، للبدء في إنشاء تجمعات سكنية جديدة، ومواقع خدمية وتسليمها خلال عام، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، واسلام طه، معاون المحافظ لشئون التسويق والاستثمار، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ستشهد خلال الأيام المقبلة بدء العمل في إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مساحات خالية تمثل ربع خالٍ من مدينة كفر الشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارة، وكل عمارة مكونة من أرضي و10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة ،كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء، ومناطق خدمية.

وقال «نور الدين»، إن العمل سيبدأ خلال الأيام المقبلة بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، ويشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فداناً، ضمن المشروع القومي «سكن كل المصريين»، مؤكداً أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إقامة المنطقة الثالثة لإسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الاسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فداناً، وجاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها ، الأول الطريق الدائري الغربي"محور صبري القاضي"، امتداداً لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي.

كما سيتم إنشاء محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.