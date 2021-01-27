«وقفة رجالة» يحقق 4 ملايين جنيه إيرادات منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «وقفة رجالة» منذ طرحه بدور العرض إيرادات وصلت إلى 4 ملايين جنيه، وذلك يعد رقما قياسيا في ظل انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي.

أحداث فيلم وقفة رجالة

تدور أحداث الفيلم في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

أبطال الفيلم

والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، حيث حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

فيلم الرعب «ريما» يواصل تحقيق نجاحات عديدة

ينما حقق فيلم الرعب «ريما» مليون و 900 ألف جنيه إجمالي إيراداته منذ طرحه بدور العرض ، ويشارك في بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، والعمل السينمائي له جمهوره الخاص الذي استطاع من خلاله أن يجذب شريحة من الفنانين.

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من الفنانين منهم مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

فيلم «الخطة العايمة» حقق 11 مليون

فيلم «الخطة العايمة» حقق 11 مليون منذ طرحه بدور العرض، وحقق فيلم «الصندوق الأسود» إيرادات وصلت إلى 8 مليون جنيه، وحقق فيلم «خان تيولا» مليون و900 ألف جنيه .