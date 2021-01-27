«خوفا من كورونا».. محافظ المنيا يفض 10 أفراح في أسبوعين

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تحرير 1614 محضرا للمواطنين غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية في جميع مراكز المحافظة خلال الفترة منذ منتصف يناير وحتى الآن، موجها باستمرار الحملات الرقابية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وأوضح المحافظ، أن الحملات شملت جميع مراكز المحافظة وقد أسفرت، عن تحرير 1614 محضر لعدم ارتداء الكمامة، منها 1606 محضر للأفراد و9 لمنشآت، كما تم فض 5 أسواق، و10 أفراح، وغلق سنتر للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى غلق 268 كافية ومطعم ومحل تجارى لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحال التجارية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.

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