نهضة مصر تطلق معرضها الإلكتروني للكتاب بـ خصومات تصل إلى 60%

بعد تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى يونيو المقبل بسبب جائحة كورونا، وبمناسبة حلول الموعد المعتاد له، وفي خطوة تهدف إلى تشجيع القراءة وخلق تجربة تسوق آمنة لمحبي الكتب مع إنتشار فيروس كورونا، أطلقت دار نهضة مصر للنشر معرضها الإلكتروني الأول للكتاب، بعنوان «ترانزيت» وذلك عبر تطبيقها الذي يتيح للقراء خاصية شراء وتوصيل الكتب إلى المنازل والاستمتاع بعروض وباقات خاصة تصل إلى 60% خصومات.

وأضافت الكاتبة نشوى الحوفي، مدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «يتيح معرض نهضة مصر جميع الكتب والتخفيض أكبر من المعتاد في المعارض التقليدية لأن الدار لم تعد مكفلة بدفع مصروفات المشاركة فى المعرض التقليدى، لذلك توجهها الدار لصالح الجمهور، مشيرة إلى أن القارئ يستطيع الحصول على الكتاب ببساطة بمجرد طلب الكتاب عبر التطبيق الخاص بالدار، كما يحصل على خصومات تصل إلى 60% من سعر الكتاب لتشجيع الجمهور على القراءة فى فترة الإجازات».

كما سيمكن للقراء الحصول على إصدارات نهضة مصر المختلفة، ونذكر منها الأكثر مبيعًا وهما روايتى «سبيل الغارق»، «أولاد الناس» للكاتبة ريم بسيونى، بالإضافة إلى أحدث الاصدارات والتى تضم كتاب «اسمي بولا» والذي يتناول سيرة الفنانة الراحلة نادية لطفي، ومجموعة كتب جديدة لرائد التفكير الإبداعي «دي بونو» عبارة عن ثلاثة كتب هي: «أحذية الفعل الستة، التفكير الجانبي، علم نفسك كيف تفكر»، كما تقدم «1000 حقيقة عن مصر القديمة» من ناشيونال جيوجرافيك.

وعل مستوى محبي كلاسيكيات الأدب العربي تقدم الدار مجموعة متميزة من الكتب لأعرق الكتاب والمؤلفين، مثل: «يحيى حقي، أنيس منصور، جمال الغيطاني، ويوسف إدريس».

ويستمر المعرض على مدار شهر حتى نهاية شهر فبراير المقبل ليغطي فترة إجازة منتصف العام، هذا وسوف يمتد المعرض ليشمل عددًا من منافذ البيع والمكتبات المختلفة في كل المحافظات تسهيلًا على جميع القراء الاستمتاع بالعروض والخصومات الخاصة، والحصول على كل ما هو جديد في عالم الثقافة والكتب.