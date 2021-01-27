عاجل.. زوج الطبيبة البيطرية صاحبة الـ40 فيديو إباحي ينكر نسب ابنه

قررت النيابة العامة التحفظ على فلاشة مقدمة من زوج ضد زوجته الطبيبة البيطرية والتي توثق ظهورها في 40 فيديو إباحي مع مجموعة من الرجال، وأرسلت النيابة تلك الفيديوهات إلى لجنة فنية من خبراء الإذاعة والتلفيزيون لفحصها وموافاة النيابة بنتائج الفحص تمهيدًا لاستكمال النيابة إجراءاتها القانونية بحق المتهمة.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة إلى أقوال الزوج «م.م» الذي اتهم زوجته بالزنا، وأنكر المتهم نسب طفلهما البالغ من العمر سنتين أمام النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمة «إيناس.أ»، 32 سنة، لمواجهتها بأدلة الاتهام المنسوبة إليها من زوجها في المحضر 467 بقسم ثان المحلة، وأنه اكتشف الفلاشة خلال تسليم بعض متعلقات زوجته لها فعثر على الفلاشة داخل مرتبة المخدة، وبتشغيلها فوجئ بما تحتويه.