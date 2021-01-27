ضمن خطة إنقاذ موسمه.. أرتيتا يستعير لاعب ريال مدريد

استعار آرسنال الإنجليزي، اللاعب الدنماركي مارتن أوديجارد، قادما من ريال مدريد الإسباني، لمدة موسم واحد، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

ودخل اللاعب الشاب في حسابات الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني، والذي طالب بسرعة التعاقد معه ضمن خطة إنقاذ الفريق الذي يعاني منذ بداية الموسم الجاري.

ويقبع فريق المدفعجية في المركز الثامن بالبريميرليج، إذ أخفق حتى الآن في الوجود ضمن الأربعة الكبار في ترتيب المسابقة.

وأبدى أوديجارد سعادته البالغة بالانتقال إلى صفوف آرسنال، وبدء رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن وجوده داخل قلعة الإمارات يعد حلماً من أحلامه التي حققها بمباركة من مايكل أرتيتا.

وأردف «لقد كنت على تواصل مع أرتيتا قبل القدوم إلى آرسنال، هذه الخطوة مهمة للغاية بالنسبة لي، خاصة أنني سأكون تحت قيادة مدرب كبير بحجم أرتيتا».

وتابع «لقد منحني الثقة قبل الوصول إلى آرسنال لذلك أشعر بالحماس الشديد لتقديم أفضل ما لدي».

ويحارب المدرب الإسباني إلى إنقاذ موسمه وتثبيت أقدامه، بعدما بات مصيره مهدداً داخل آرسنال بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى الفريق تحت قيادته هذا الموسم.

ولم يشارك أوديجارد بشكل أساسي مع ريال مدريد هذا الموسم، إذ اكتفى الفرنسي زين الدين زيدان بإشراكه في 9 مباريات فقط بالقميص الملكي.

ولم يسجل أوديجارد أو يصنع أي هدف على مدار 367 دقيقة شارك فيها بقميص الملكي.

وفضل ريال مدريد الاستغناء عن لاعبه الشاب على سبيل الإعارة من أجل تطوير مستواه قبل العودة إلى قلعة سانتياجو برنابيو مجددا.