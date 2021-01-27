أستاذ اقتصاد: منتدى دافوس يدعو لتطبيق خطة تعامل مصر مع أزمة كورونا

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الصين هي الناجية الوحيدة من الدول الكبرى من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث حققت معدلات نمو موجبة، عكس أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك توقعات بأن يتفوق الاقتصاد الصيني على الأمريكي في عام 2028، حيث إن معدلات النمو في الصين ضعف معدلات النمو في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تركيز كبير على حضور الجانب الآسيوي في منتدى دافوس

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم» المذاع على فضائية «extra news»، أن هناك تركيزا على حضور الجانب الآسيوي في منتدى دافوس هذا العام، فالثقل يتجه إلى آسيا، وسط مخاوف في أوروبا، وعجز مزدوج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري نقل الجلسات الافتراضية هذا العام، مع تركيز واضح على الصعود الآسيوي في الاقتصاد.

تعامل مصر مع كورونا بنفس الطريقة التي يدعو دافوس لتطبيقها

وتابع: «تعامل مصر مع أزمة فيروس كورونا المستجد، هو الطريقة التي يدعو منتدى دافوس، إلى تطبيقها، حيث هناك تركيز على الإنسان والطبقات الأكثر فقرا، وهناك شعارات ثلاثة يتبناها منتدى دافوس الاقتصادي، وهي العدالة والمرونة والاستدامة، وتطبق الدولة المصرية هذه الشعارات منذ عام 2018، وهذا يظهر في خطط توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث ستعمل الدولة على توفير اللقاحات المضادة لكورونا، لمنع انتشار المرض».

منتدى دافوس «افتراضي» للمرة الأولى منذ 50 عاما

ويقام منتدى دافوس، للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، افتراضيا، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين في نوفمبر 2019، وأثر على اقتصاد كل دول العالم بسبب توقف المصانع وتوقف الإمداد التجاري من دول إلى أخرى.