بعد وفاة زوجتة بفيروس كورونا ..معلومات عن الفنان ياسر فرج وأسرته (صور)

حالة من الحزن يعيشها الفنان تامر فرج منذ فترة عقب مرض زوجته ليلتقي اليوم خبر وفاتها بعد معاناه مع المرض حيث تواجد منذ اول يناير برفقه زوجته في المستشفى.

ونستعرض في السطور التاليه معلومات عن ياسر وفرج وزوجته مياده.

- بدأ ياسر فرج مشواره الفني مع الفنان يحيي الفخراني من خلال مشاركته بمسلسل «عباس الابيض في اليوم الاسود»، ليشارك بعدها في عدد من الأعمال الدرامية كان من أبرزها مسلسلات: «حبيب الروح، بنت بنوت، افراح ابليس، أزمة نسب».

- تزوج من زوجته مياده وهي مخرجة في الإذاعة وأنجب منها أبنائه فريدة وياسين.

- تعرض منذ 4 سنوات لسرقة حيث هاجمه مجموعة من اللصوص في منطقة المقطم واستولوا بالإكراه علي سيارته و هواتفه المحمولة.

- نشر ياسر فرج، عبر حسابه بـ«فيسبوك» في 16يناير الجاري صورة من داخل وحدة العناية المركزة، والتي كانت ترقد فيها زوجته ميادة، ليعلن من خلالها مرضها وعلق قائلًا: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة».

واضاف : «كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة».

مختتمًا: «عمري ماكنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».

ليعلن لفنان ياسر فرج صباح اليوم وفاتها عبر بوست «فيسبوك» قائلًا: «انا لله وانا اليه رَاجِعون ...صلاه الجنازه من السيدة نفيسة عصرًا».