3 وفيات وحالتا شفاء كورونا.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني أحداثا تراوحت بين السعيدة والمحزنة، حيث تم الإعلان عن 3 وفيات في وقت واحد، وهي وفاة زوجة الفنان ياسر فرج متأثرة بفيروس كورونا، ووفاة شقيقة الماكير محمد عشوب، ووفاة والد الفنان تامر شلتوت، ومن ناحية أخرى تم الإعلان عن شفاء الإعلامي وائل الإبراشي والفنانة أروى من فيروس كورونا.

وفاة زوجة الفنان ياسر فرج بكورونا

أعلن الفنان ياسر فرج صباح الأربعاء وفاة زوجته عبر حسابه على «فيسبوك» قائلًا: «إنا لله وإنا إليه رَاجِعون... صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرًا».

وكان قبلها بأيام نشر «ياسر» يوم 16 يناير الجاري، عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة من داخل وحدة العناية المركزة، والتي كانت ترقد فيها زوجته «ميادة»، ليعلن من خلالها مرضها وعلق قائلًا: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة».

وأضاف: «كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة،عمري ماكنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».

وفاة والد تامر شلتوت

كما أعلن الفنان تامر شلتوت، وفاة والده الدكتور محمد شلتوت، عبر حسابه بأنستجرام قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور/محمد شلتوت.. وسيتم الصلاة على المتوفي في مسجد الشرطة في 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في 6 أكتوبر.. والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل».

وفاة شقيقة الماكيير محمد عشوب

وأعلن أيضا الماكيير محمد عشوب عبر «فيسبوك»، وفاة شقيقته قائلا: «توفيت شقيقتي الكبرى وأمى الحاجة إنشراح عشوب، ووالدة محمد عبدالحميد وحرم الدكتور عادل عبدالصمد، وعمة عادل عشوب، ومحمد مصطفى عشوب، والدكتور محمود مصطفى عشوب، ومي مصطفى عشوب، ووالدة حرم حسني أمين، والمرحوم محمود مرسي وجدة كريم عادل عبد الصمد والمقدم شريف عادل عبد الصمد، وباسم محمود مرسي، وحرم الداعية الإسلامي أحمد عصام».

شفاء وائل الإبراشي من فيروس كورونا

ومن الأخبار السعيدة التي تم الإعلان عنها اليوم، هو شفاء الإعلامي وائل الإبراشي بعد إجراءه خامس مسحة ثبتت سلبيتها، كما صرح لـ «الوطن»، مصدر من داخل مستشفى العزل الذي يوجد فيه الإعلامي.

شفاء أروى اليمنية من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة والإعلامية أروى اليمنية، تعافيها من فيروس كورونا، وقالت في تصريح لـ «الوطن»، إنها بمجرد أن علمت بسلبية النتيجة أخذت سيارتها ومكثت ساعات تتجول في الشارع بعد حبسها أسبوعين فترة العزل.