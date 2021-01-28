دنيا بطمة من أميرة غناء المغرب إلى «رد سجون»

أسدل الستار نهائيا في قضية الفنانة المغربية، دنيا بطمة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، بسجنها نهائيا لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي عرفت إعلاميا بـ«حمزة مون بيبي» في الإعلام المغربي.

دنيا بطمة وشقيقتها تسببا في فضح عدد من المشاهير المغاربة

بداية القصة جاءت مع نهاية عام 2019 حين ألقت الشرطة المغربية القبض على دنيا بطمة ومنعتها من السفر من السفر لدولة البحرين مع زوجها، وصادرت هاتفها للتفتيش، وظلت الفنانة المغربية 12 ساعة أمام محققي الشرطة القضائية في الدار البيضاء بعد ورود اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير «حمزة مون بيبي» المتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.

ومع مرور الأشهر، أثبتت التحقيقات أن دنيا قد ورطت بالفعل مع الحساب الفاضح في تصوير وابتزاز المشاهير، وذلك بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في المغرب.

واستمعت السلطات للفنانة المغربية بعدما تم التحقيق مع شقيقة دنيا الصغرى وهي ابتسام بطمة التي ورد اسمها ضمن تصريحات إحدى المتهمات، والتي أكدت أن شقيقتها دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم الرئيسي بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب «حمزة مون بيبي» لغرض الابتزاز.

دنيا بطمة لقبها راغب علامة بلقب أميرة برنامج أراب أيدول

الحكم النهائي الذى صدر من ساعات لم يكن ضد دنيا بطمة فقط، بل وصل لشقيقتها ابتسام، حيث تم الحكم عليها أيضا لمدة عام.

دنيا بطمة مطربة مغربية، وعرفها الجمهور المصري والعربي بعد أن وصلت للحلقة النهائية من الموسم الأول لبرنامج اراب ايدول أمام الفنانة كارمن سليمان وخسرت أمامها.

ولقبها الفنان راغب علامة بأميرة الغناء المغربي وأميرة أراب أيدول، كما أنها من عائلة فنية كبيرة في المغرب فهي ابنة الفنان حميد باطما شقيق الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية، وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.