380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ5 مدن جديدة لمن فاته الطرح السابق

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، وهي (بدر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة)، حسب ما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّ طرح الأراضي يأتي كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، الذي جرى الإعلان عنه في الصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنّ التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، موضحا أنّ التفاصيل التي تشمل (شروط الطرح، أسلوب الحجز، المواقع، المساحات، الأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني من هنــــا ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021.