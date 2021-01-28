الحكومة تنفي حذف 14 مليون مستحق للدعم التمويني

تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن حذف 14 مليون مستحق للدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم من بطاقات التموين، وعلى الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ ما تردد بشأن حذف 14 مليون مستحق للدعم أمر غير صحيح.

وأوضح المركز في بيان عنه اليوم الخميس، أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز، في صرف مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، لافتة إلى أنّ عملية الحذف تتم وفقا لمعايير محددة ودقيقة، وأنّها حذفت غير المستحقين للدعم، كالأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة، والوفيات، فضلا عن توفير احتياجات 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز، و64 مليون مستفيد من المقررات التموينية.

وأوضحت الوزارة أنّها أصدرت نحو 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقا للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.