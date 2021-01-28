شركات عالمية ربحت رغم تفشي كورونا.. أبرزها آبل وفيس بوك

تسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ضررا اقتصاديا على مستوى العالم، ولكن يبدوا أن عمليات الإغلاق لم تكن سيئة للجميع، فقد أسهمت في ازدهار أعمال بعض الشركات، فقد أعلنت شركتا آبل وفيس بوك، تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء كوفيد-19.

ورغم ذلك، أعلنت شركة آبل أنّ أرباحها، خلال فترة الأعياد، ارتفعت بنسبة 29 %، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28.7 مليار دولار، فيما ارتفعت إيراداتها 21 % لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها، وتجاوزت مبيعات آبل، لأول مرة، 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها أيفون ومحتوياتها الرقمية.

وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي فيس بوك، وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11.2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33 % على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زكربيرغ: حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة.

وقالت الشركة إن موقعها الأساسي، فيس بوك، سجّل 2.8 مليار مستخدم، نهاية ديسمبر، في حين استخدم 3.3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستجرام وواتساب ومسنجر.

وكان تقرير اقتصادي أشار إلى أن هناك بعض الشركات العالمية قد ارتفعت او تضاعفت قيمتها السوقية خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019 رغم تفشي كورونا ومنها شركة زووم التي توفر خدمات الاتصال الهاتفي عبر الفيديو والدردشة عبر الإنترنت قد ارتفعت قيمتها السوقية إلى 48.2 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار بنهاية عام 2019، بزيادة قيمتها 29.4 مليار دولار.

كما أن شركة إنفيديا المنتجة لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ارتفعت قيمتها السوقية إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 142.9 مليار دولار، بزيادة قيمتها 79.2 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة شركة نتفليكس بنسبة ارتفاع 33%، لترتفع قيمتها السوقية إلى 188.8 مليار دولار، مقابل 142.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 46.6 مليار دولار، وكذلك شركة أمازون بنسبة ارتفاع 32%، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1215 مليار دولار، مقابل 921.3 مليار دولار، بزيادة قيمتها 293.7 مليار دولار.