10 علماء في مهمة الكشف عن منشأ كورونا في «ووهان» الصينية

غادر فريق بقيادة منظمة «الصحة العالمية»، اليوم، يحقق في أصول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فندق الحجر الصحي لبدء العمل الميداني، بعد أسبوعين من وصوله إلى مدينة «ووهان» وسط الصين.

وتكونت البعثة من 10 علماء «الدنمارك- بريطانيا- هولندا- أستراليا- روسيا- فيتنام- ألمانيا- الولايات المتحدة- قطر- اليابان».

وخضع فريق العلماء للحجر لمدة أسبوعين بعد وصوله إلى المدينة الصينية، والتي ظهر بها الفيروس في أواخر عام 2019.

ولا تهدف مهمة المحققين إلى تحديد المسؤولين عن تفشي الفيروس بل إلى معرفة كيف انتقل من الخفاش إلى البشر، من أجل تجنّب ظهور فيروس جديد مماثل، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

واستقل الفريق، الحافلة وغادر الفندق بعد الساعة الثالثة عصرا بقليل بالتوقيت المحلي، «07:00 بتوقيت جرينتش- 09:00 صباحا بتوقيت القاهرة» من دون التحدث إلى الصحفيين.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إنه من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها في «ووهان» وما إذا كان الفيروس بدأ من الصين فعلا.

وأصبحت المهمة مشحونة سياسيا، حيث سعت الصين إلى تجنب تحملها اللوم على الفشل المزعوم في استجابتها الأولية لتفشي كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وجاءت مهمة منظمة الصحة، بعد مشاحنات كبيرة بين الجانبين أدت إلى شكوى نادرة من «الصحة العالمية» بأن الصين استغرقت وقتا طويلا لاتخاذ الترتيبات النهائية.

من جانبها، قالت الصين التي عارضت بشدة إجراء تحقيق مستقل لا تستطيع السيطرة عليه بشكل كامل، إن الأمر معقد والأطقم الطبية الصينية منشغلة بالمجموعات الجديدة المصابة بالفيروس في بيجين وشنجهاي ومدن أخرى.

واتهمت منظمة «الصحة العالمية»، الصين ودول أخرى مؤخرا بالتحرك ببطء شديد في بداية تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى صدور اعتراف نادر من الجانب الصيني بأن الأداء كان يمكن أن يكون أفضل.