الوفود الأمنية الروسية تتفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة

بدأ وفد أمني روسي الجنسية، اليوم الخميس، تفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، وسوف يستمر الوفد لمدة أسبوع، للإطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الوفد الأمني الروسي يصل الغردقه وشرم الشيخ

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات، وصل الوفد مساء أمس الأربعاء، على الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد 16 راكبا، وانقسم الوفد إلى مجموعتين، الأولى وصلت إلى مطار الغردقة الدولي اليوم الخميس، وتضم 7 خبراء أمن مطارات، والمجموعة الثانية وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وتضم 9 خبراء أمن طيران.

الوفد الأمني يتابع تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات

وأضافت المصادر أن المجموعتين أجريتا جولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، يتم خلالها التفتيش على الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام، منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، كذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات، تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

الوفد الأمني الروسي يلتقي قيادات الطيران المدني عقب انتهاء جولة التفتيش

ويلتقي الوفد الروسي، مع مسؤولي وزارة الطيران المدني، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي، بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية هناك.