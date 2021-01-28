ولي العهد السعودي: 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن

قال ولي العهد السعودي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان، اليوم، إن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأضاف بن سلمان، في كلمته خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض»، أن الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول وهي محور رئيسي في التنمية.

«بن سلمان»: الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي

وأضاف ولي العهد السعودي، أن المملكة العربية السعودية، تعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة و الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أن بلاده تستهدف الوصول إلى 15 مليون نسمة في مدينة الرياض خلال 2030.

وأضاف بن سلمان، أن الرياض تشكل 30% من الوظائف في السعودية و45% من الاقتصاد السعودي.

وكان بن سلمان، قال في وقت سابق من اليوم، إن السعودية ستعلن عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وأضاف وزير الدفاع السعودي، خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، السناتور ماتيو رينزي، أن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص.

وأوضح بن سلمان، أن السعودية تنظر للرياض بعين الاعتبار، موضحا أن بلاده تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، اليوم هي رقم 40، من أكبر 40 اقتصاد في العالم كمدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن البنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها.

وأوضح بن سلمان، أن السعودية، تخطط لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض مما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار.

ولي العهد السعودي: هناك طروحات لأسهم «أرامكو» قد تحدث في السنوات القادمة

وأضاف ولي العهد السعودي، أن هناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حوالي مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في السعودية سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»

وتابع بن سلمان قائلا، إن هناك طروحات لأسهم «أرامكو»- شركة وطنية عاملة في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات- قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج السعودية لمصلحة السعوديين.