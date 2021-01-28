«صحبة الخير» توزع أغذية وبطاطين وتدعم مرضى السرطان بالصعيد

وزعت جمعية «صحبة الخير» للخدمات والرعاية، موادًا غذائية وبطاطين وبعض المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الأقصر، وذلك بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي في مساكن الإيواء بمدينة الطود.

وأطلقت جمعية «صحبة الخير»، بالتعاون مع محافظة الأقصر، مبادرة «كلنا واحد.. مجتمع مدنى رقمي»، بمشاركة الفنان عمرو يسري، ومحمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومندوبي وممثلي 10 جمعيات أهلية تغطي نطاق محافظة الأقصر بالكامل وممثل الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

وتضمنت المبادرة تنظيم عدة فاعليات، منها محاضرة عن الشمول المالي، والتحول الرقمي، وخطة الجمعية للمساهمة في الإسراع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي للجمعيات الأهلية بجنوب الصعيد بدء بمحافظة الأقصر.

وأكد محمد خيري عبدالقادر، نائب المحافظ، أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة الهيئات والمؤسسات، لافتًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه وأشكال الدعم للتسهيل على تطبيق المنظومة، في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومشيدًا بأهداف المبادرة والقائمين عليها .

وأكد محمود مجد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية «صحبة الخير» للخدمات والرعاية، أهمية دور المجتمع المدني فى مواكبة تحديات العصر باستخدام آليات الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل على تمكين الجمعيات الأهلية فى عملية الشمول المالي والتحول الرقمي.

وعبر محمود نجم، أحد ممثلي الجمعيات المشاركة في المبادرة عن ترحيب الجمعيات بتطبيقها في الأقصر، مؤكدًا أن مسؤولى الجمعيات لديهم رغبة صادقة فى المشاركة في فعالياتها، حيث تم توقيع 10 بروتوكولات تفعيلًا للمبادرة بين جمعية «صحبة الخير» والجمعيات المشاركة.

وكان اعضاء مبادرة «كلنا واحد مجتمع رقمى مدني»، قد زاروا مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالصعيد، لدعم المستشفى التي تقدم خدمات طبية مجانية للمرضى في 7 محافظات في الصعيد.