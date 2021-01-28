إحباط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي ومستحضرات التجميل بجمارك الأقصر

تمكنت جمارك مطار الأقصر، برئاسة أحمد محمد عيسي مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار، ومستحضرات التجميل بالمخالفة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم MS 72 القاهرة الأقصر «كونشيكن» اشتبه محمود سني مأمور الجمرك، في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب «م . ج» نيجيري الجنسية، وتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة مأمور الفحص تحت إشراف الحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من كل من أحمد فارس ومحمود سني وحنان همام وولاء عبد الحق مأموري التفتيش، وعمرو حساني بالأمن الجمركي، تبين وجود 273 باروكة ووصلات شعر طبيعي مستعار و171 عبوة من مستحضرات التجميل، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 129 ألف و 938 جنيها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر للراكب برقم وحرر المحضر بحضور مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر.

ووافق مجلس النواب العام الماضي على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، والمتضمن تقديم العديد من الممارسات الدولية الحديثة والتي من أهمها «استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات – جواز تبادل المعلومات والبيانات بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية – جواز قيام المتعاملين مع المصلحة في تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية – التوسع في نظام المشغل الاقتصادي المعتمد ... وغيرها من الممارسات».

وتستكمل مصلحة الجمارك المصرية تباعا تطبيق منظومة «نافذة» فعليًا بصورة تدريجية في الموانئ المصرية، بدءًا بميناء القاهرة الجوي، اعتبارا من مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد البحري، اعتبارًا من مايو 2019، وميناء السخنة اعتبارًا من يوليو 2020، وافتتاح المنظومة في ميناء الإسكندرية في منتصف نوفمبر 2020، ميناء دمياط اعتبارًا من يناير 2021.