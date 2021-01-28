التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 7 فبراير بتخفيضات 50%

أكد المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، أن وزارة التموين حددت موعد 7 فبراير بشكل رسمي لبدء الأوكازيون الشتوي السنوي، والذي سيستمر حتى 7 مارس المقبل.

وأوضح مخيمر، لـ«الوطن»، أنه بدءًا من الأحد المقبل ستبدأ الوزارة في تلقي طلبات المحلات الراغبة في المشاركة في الأوكازيون، حيث يضم محال الملابس المختلفة بأنواعها، والمنتجات الجلدية، كاشفًا أن نسبة التخفيضات ستكون ما 20% لـ50%، في ظل رغبة قطاع كبير من تجار الملابس وفقا لما نقله اتحاد الغرف التجارية بأن هناك ركودًا كبيرا في سوق الملابس جراء تداعيات فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين في مصر، مما أدى إلى قلة الإقبال على الشراء.

التموين: عقوبات على المُخالفين في الأوكازيون

وشدد مخيمر، أنه وفقا للقواعد المعمول بها ستقوم المحلات التي سيوافق على اشتراكها في الأوكازيون بوضع سعرين للقطعة الأول قبل التخفيض والثاني بعد التخفيضات، ولو تم اكتشاف من خلال حملات التفيتش من قطاع الرقابة في الوزارة أن السعر الأول غير حقيقي ويتم تقديم تخفيضات وهمية، يتم توقيع عقوبات على المحل تتدرج من الغرامة المالية وتصل في حدها الأقصى للتحويل للنيابة، مضيفًا أنه يمكن تقديم الشكاوي عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، لأي مواطن سيتعرض لأي ضرر خلال عمليات الشراء.

كان اتحاد الغرف التجارية أعلن صباح اليوم عن انطلاق الأوكازيون، مؤكدا أن السوق تعرض لحالة من الركود خلال الفترة الماضية.