تطورات الحالة الصحية لمدير مستشفى «المنشاوي»: مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، أن واقعة الاعتداء على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي بطنطا عمل إجرامي، ولا يمكن السكوت عنه.

وعن تطورات الحالة الصحية لمدير المستشفى، أكد وكيل وزارة الصحة، أن «جابر» يعاني من جروح سطحية وإصابات من الدرجة الثانية والأولى، وقرحة بالعين اليسرى، مشيرًا إلى خضوعه للرعاية في قسم الحروق بمستشفى كفر الزيات العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تواصلت بالطبيب المعتدى عليه عبر اتصال هاتفي من بيروت.

كما اطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، وأمر بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز.

كما أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابن المنظومة الصحية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالغربية برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطه ثان طنطا، نجحت في ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم ضبطهم وعرضهم على النيابه العامه لبدء التحقيق.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ بقيام مجهوليّن بإلقاء «ماء نار» على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، ما ترتب عليه إصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ .

وتبين من التحريات الأمنية قيام شخصين مجهوليّن بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.