«ذو القرنين»: كنت أحب ترامب لكنه خانني.. ومستعد للشهادة ضده

قال محامي جاكوب أنتوني تشانسلي، المعروف بـ «ذو القرنين»، الذي شارك في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، إن موكله على استعداد للإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب المقبلة، بمجلس الشيوخ.

وأضاف المحامي ألبرت واتكينز، أنه لم يتحدث بعد إلى أي نواب حول العرض، ولم يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على ما إذا كان سيسمح للشهود بالتواجد خلال المحاكمة، وفقا لتصريحاته لوكالة «أسوشيتيد برس».

ووصف محامي «ذو القرنين» موكله بأنه «مغرم بشدة» بترامب، لكنه عندما لم يحصل على عفو بعد أعمال الشغب شعر «بالخيانة»، متابعًا: «من المهم أن يسمع أعضاء مجلس الشيوخ صوت شخص حرضه ترامب».

ومن المقرر أن يُستدعى تشانسلي لجلسة محاكمة، اليوم، في العاصمة واشنطن؛ إذ يواجه تهما بالاضطراب المدني، وعرقلة إجراءات رسمية، والسلوك غير المنضبط في مبنى محظور، والتظاهر في مبنى الكابيتول، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التهم.

وأوضح ممثلو الادعاء إن تشانسلي ذهب إلى مبنى الكابيتول حاملا علما أمريكيا مثبتا على رمح، وتجاهل أوامر الضابط بالمغادرة، وذهب إلى قاعة مجلس الشيوخ، وكتب رسالة تهديد إلى نائب الرئيس آنذاك، مايك بنس.

وقال تشانسلي الذي كان منذ فترة طويلة حاضرا أساسيا في تجمعات ترامب، للمحققين إنه جاء إلى مبنى الكابيتول «بناء على طلب الرئيس؛ إذ طالب جميع الوطنيين بالمجئ إلى العاصمة في 6 يناير»، وفقا لسجلات المحكمة.

واتهم مجلس النواب، ترامب بتهمة «التحريض على العصيان»، بعد أعمال الشغب التي انتهت باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، في السادس من يناير الجاري، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في الـ 8 من فبراير، وستكون هذه أول محاكمة لعزل رئيس أمريكي سابق.

وفي الوقت الذي يدرس فيه الديمقراطيون ما إذا كانوا سيستخدمون الشهود في المحاكمة، من المرجح أن يستخدم مديرو المساءلة في مجلس النواب الديمقراطي على الأقل عددا كبيرا من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، التي صورها مثيري الشغب أنفسهم في كثير من الحالات.