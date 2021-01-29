ضبط 8 أجانب بتهمتي الاحتيال والقرصنة على حسابات المصريين
كتب:
محمد بركات
01:10 م | الجمعة 29 يناير 2021
صورة ارشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص «خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية» بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الااحتيال والقرصنة الإلكترونية مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة في الدلوف على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، وذلك بقصد الااستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية، وذلك عن طريق عدة أساليب احتيالية ممنهجة منها «إنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون في استثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكتروني للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة في مجال الااستيراد والتصدير والإطلاع على كل التعاملات المالية – القرصنة والااستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك».
وضبط بحوزتهم 5 أجهزة حاسب آلي «لاب توب» – 16 هاتف محمول يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم – 2 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك أجنبية – متحصلات نشاطهم الإجرامي من مستلزمات تجارية ماركات عالمية «مشغولات ذهبية – ساعات يد – نظارات – ملابس – مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي» بفحص الإجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وأمكن التوصل إلى أحد ضحاياهم «تاجر، مقيم بمحافظة البحيرة»، والذي قرر قيامهم بالااستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.