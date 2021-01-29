ضبط 8 أجانب بتهمتي الاحتيال والقرصنة على حسابات المصريين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص «خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية» بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الااحتيال والقرصنة الإلكترونية مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة في الدلوف على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، وذلك بقصد الااستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية، وذلك عن طريق عدة أساليب احتيالية ممنهجة منها «إنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون في استثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكتروني للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة في مجال الااستيراد والتصدير والإطلاع على كل التعاملات المالية – القرصنة والااستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك».

وضبط بحوزتهم 5 أجهزة حاسب آلي «لاب توب» – 16 هاتف محمول يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم – 2 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك أجنبية – متحصلات نشاطهم الإجرامي من مستلزمات تجارية ماركات عالمية «مشغولات ذهبية – ساعات يد – نظارات – ملابس – مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي» بفحص الإجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وأمكن التوصل إلى أحد ضحاياهم «تاجر، مقيم بمحافظة البحيرة»، والذي قرر قيامهم بالااستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.