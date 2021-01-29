أوبل وبيجو وتويوتا.. طريقة الحصول على سيارة في مزاد علني 14 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية، يوم الأحد الموافق 14 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرًا، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسعر 400 جنيه، وجاءت تفاصيل المزاد على النحو التالي:

تفاصيل سيارات نيابات وجهات حكومية

يُعرض في المزاد سيارات صالون وبيك أب وموتوسيكل وجيب وفسبا ومقطورة وفنطاس وميني باص ونقل وميكروباص ولودر واتوبيس وجرار وجريدر وقلاب ماركات بيجو، أوبل، MZ، جاوا، نيسان، ايسوزو، تويوتا، جيب أمريكاني، دودج، ياماها، داتسون، هوندا، دايون، هامرز، CMG، سوزوكي، مرسيدس، هونداي، ميتسوبيشي، فيات، مازدا، كيا، شيفورلية، جيب شيروكي، بيد فورد، دايو، نصر، BMW، فولكس، جيمس، سيات، ايسوزو جيب، جي ام سي، ديهاتسو، فولفو، بويك، فانتوم، جاليون، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة الإلكتروني.

ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي بقيمة 400 جنيه، ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، كما يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع.

وعلى الحاضرين بالمزاد اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أعلنت تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك سفاجا والغردقة ودمياط، وبضائع جمارك دمياط وأسوان، ملاكي ونقل ورأس جرار وفسبا ماركات جراند شيروكي، مرسيدس، هوندا، شيفروليه، فولفو، GMC، هيونداي، فولكس، فورد، ميتسوبيشي، ايسوزو، دايو، بي إم دبليو، تويوتا، كيا، نيسان، أوبل، هامر، ليكزس، سوبت، يوم 3 فبراير، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشرة ظهرا.