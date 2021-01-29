إصابة 11 جنديا أمريكيا بـعد تناولهم مادة غير معروفة

تحقق قاعدة «فورت بليس» العسكرية، بولاية تكساس الأمريكية، في واقعة إصابة 11 جنديا، بعد تناولهم مادة غير معروفة، في أثناء تدريب ميداني، أمس، بحسب بيان صادر عن الفرقة المدرعة الأولى بالقاعدة.

وأوضح البيان الصحفي، أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، ويخضع جميع الأفراد المصابين في الحادث لمراقبة المهنيين الطبيين، وفقا لما نشرته شبكة «ABC» الإخبارية الأمريكية.

وقالت القيادات العسكرية بالقاعدة، إنه ليست هناك أي تفاصيل إضافية متوفرة حاليا، وسيكشف عن أي جديد بشأن الحادث بمجرد توافره.

وذكرت صحيفة «إل باسو تايمز»، أن مسؤولي الجيش قالوا إن المزيد من المعلومات ستنشر عندما تصبح متاحة.

وقبل 10 أيام فقط ، قُتل جنديين آخرين من نفس الفرقة، في حوادث متعلقة بالسيارات خارج «فورت بليس».

ووفقا لبيان صحفي من القاعدة ، كان الجندي كينماج دي جراهام، 21 عاما، يسير في إل باسو بتكساس، صباح الأحد، عندما صدمته سيارة من الاتجاه المعاكس، ونقل إلى مستشفى محلي، وأعلن وفاته.

وفي اليوم السابق، لقي الرقيب أول ديجون فرازير مصرعه، في حادث دراجة نارية في إل باسو، بحسب البيان.

وفي 31 ديسمبر الماضي، عثر على الجندية في الفرقة المدرعة الأول، آسيا جراهام، البالغة من العمر 19 عاما، غير مستجيبة في غرفة ثكناتها، ولم يتضح على الفور بعد الحادث كيف ماتت، بينما زعمت عائلتها أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل جندي آخر في القاعدة، في ديسمبر 2019.

وقالت عائلتها، إنها أبلغت عن الحادث، لكنها لم تتلق مساعدة من القادة في القاعدة، بينما في ديسمبر الماضي، قالت إنها شعرت بتحسن، ولكنها ما زالت تريد العدالة.

ووفقا لموقع الجيش، تتكون الفرقة المدرعة الأولى من حوالي 17 ألف جندي مدربين.