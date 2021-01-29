لقاح أمريكي جديد يمنع الموت بكورونا بنسبة 100%

أفادت قناة ABC الأمريكية أن لقاح جونسون اند جونسون ذو الجرعة الواحدة أثبت فعاليته بنسبة 66% في معالجة منع الإصابة بفيروس كورونا و85% في معالجة حالات الإصابة الشديدة، 100% في منع الوفاة جراء المرض، 10% ممن تلقوا الجرعة عانوا من حمى بسيطة في البداية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستنظر في أي لقاح فعال بنسبة تزيد عن 50%، ويتجاوز لقاح جونسون اند جونسون الأمريكي هذا الحد، ويمكن منح إذن الاستخدام في حالات الطوارئ ويمكن للأشخاص البدء في تلقي هذا اللقاح قبل نهاية شهر فبراير المقبل.

وأُجريت تجارب جونسون، التي بدأت في سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأجريت هذه التجارب السريرية الضخمة التي ضمت أكثر من 44000 متطوع في بلدان كانت شهدت سلالات جديدة من كورونا.

وقال م‏ستشار الرئيس الامريكي للأمراض المعدية انتوني فاوتشي: «سنواصل رؤية المزيد من النسخ المتحورة من فيروس كورونا».

وأضاف فاوتشي: «نتائج لقاح جونسون اند جونسون تظهر بين أسبوع و10 أيام وهو سهل الخزن ويحتاج جرعة واحدة وهناك قدرة لإنتاجه بكميات كبيرة».

وتعد جنوب أفريقيا على وجه الخصوص موطنًا لسلالة جديدة يبدو أنها أكثر قابلية للانتقال إلى أفراد آخرين، بل إنها قادر أيضًا على تقليل تأثير اللقاحات الموجودة الأخرى.

في الوقت نفسه، تعد أمريكا اللاتينية موطنًا لسلالة برازيلية أكثر قابلية للانتقال لأشخاص آخرين، وتم إجراء 72% من تجارب جونسون اند جونسون في الولايات المتحدة و66% في أمريكا اللاتينية و57% في جنوب أفريقيا.

وقال فريق الإدارة الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا إن نسب التطعيم بلقاح كورونا في ولايات الأسكا ونيومكسيكو وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وكونتيكيت وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تجاوزت 10% من السكان.

وكشفت إدارة جو بايدن أنها تبحث استخدام الجيش الأمريكي في مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك توزيع اللقاح والقرار خلال أيام، وذلك حسب المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي.