عاجل.. وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي

أعلن الكاتب شعبان يوسف وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فكتب: «وكان تسليمه عليّ وداعا.. الصديق الغالي والحبيب المخرج الكبير فهمي الخولي مع السلامة مع السلامة».

يذكر أن آخر أعمال الراحل على مستوى التمثيل مسلسل «الضاهر» مع محمد فؤاد والذي عرض عام 2019، أما عن الإخراج فكانت آخر أعماله مسرحية «باب الفتوح» مع يوسف شعبان ومحمد رياض.

ويعد واحدًا من رموز المسرح المصري، حيث قضى أكثر من خمسة عقود بين أحضان خشبة المسرح، كان مُخلصًا لها، فأكرمته، يحمل في ثنايا جعبته آمال وهموم هذا الفن، إذ تشهد مسيرته الطويلة بما قدّمه من أفكار ورؤى متميزة كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع المصري.

بدايته في الإخراج المسرحي، كُللت بالنجاح، فقد كان متفوقًا في دراسته، وجاء ترشيحه لإخراج مسرحية «الحمير يموتون رفثا»، لصالح إحدى الشركات والمسرح العمالي، ليحصل على كأس المسرح العمالي، وتوالت النجاحات.