«المهندسين» تطالب ببدل مخاطر للعاملين بقطاع الكهرباء: يتعرضون للموت

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور مهندس محمد اليماني جمعيتها العمومية العادية؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، مساء أمس، وقال الدكتور مهندس محمد اليماني، رئيس الشعبة، إن الشعبة استطاعت خلال الفترة السابقة رغم ظروف جائحة كورونا، موضحا أن النقابة العامة للمهندسين تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، مضيفًا أن النقابة تعمل على الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والإفريقية والأسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محليا

وبحسب بيان عن النقابة، اليوم، استعرض المهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة، التقرير السنوي لأنشطة الشعبة خلال عام 2020، وقال: فور بدء اجتماعات الشعبة تم مناقشة خطة العمل والتعاون لتنظيم بعض الندوات وورش العمل، وتنظيم زيارات إلى بعض المحطات والمواقع والجهات ذات الصلة بعمل الشعبة، موضحا أن الشعبة قامت وبالتعاون مع شعبة ميكانيكا بإعداد دراسة وتقرير فني عن أجهزة التنفس الصناعي وكيفية التوسع في تصنيعها محليا، هذا بجانب تعاون الشعبة مع لجنة إدارة الأزمة بالنقابة العامة للمهندسين، والتي تضم في عضويتها جميع رؤساء الشعب ونقباء المحافظات، لمناقشة وضع حلول لمشاكل المهندسين جراء جائحة كورونا.

مخاطر قطاع الكهرباء

وأشار الشيخ إلى أن مجلس الشعبة ناقش ما يتعرض له المهندسون العاملون في قطاع الكهرباء من مخاطر سواء مهندسو وزارة الكهرباء أو مهندسو الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، سواء أثناء عملهم على خطوط الجهدين العالي والمتوسط، وكذلك المهندسون الذين يرتبط عملهم بالموزعات والمحولات التي تغذي الجهود المنخفضة، موضحا أن الشعبة اقترحت ضرورة مخاطبة الجهات المعنية المسؤولة ليتم صرف بدل مخاطر لهؤلاء المهندسين الذين يتعرضون لمخاطر قد تصل إلى درجة الوفاة أحيانا.

واستعرض أمين شعبة الهندسة الكهربائية ما قامت به الشعبة ولجنتها الاستشارية بخصوص التنسيق بين النقابة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بخصوص شبكات الجهد المتوسط والمنخفض ودور الاستشاري عند الاستلام، مشيرا إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في لجان النقابة العامة المختلفة، وخاصة لجنة الطاقة ولجنة الإعلام ولجنة التدريب ولجنة النقابة الإلكترونية ولجنة شؤون العاملين ولجنة التعليم الهندسي وغيرها.

أكاديمية للتدريب

وأوضح الشيخ أن مجلس الشعبة ناقش ضرورة المشاركة في أعمال لجنة معمل شنايدر، مع السعي للتواصل مع شركات متخصصة في مجال الهندسة الكهربائية لإنشاء معامل تدريبية بالنقابة تحمل أسماء هذه الشركات، بالإضافة إلى مناقشة العرض المقدم من إحدى الشركات لإنشاء أكاديمية للتدريب.

وأشار إلى أنه هناك ترتيب لعقد لقاء ثنائي لمزيد من المناقشات تمهيدا للتوافق على بنود الاتفاقية، وذلك بالتعاون مع لجنة النقابة الإلكترونية ولجنة التدريب، موضحا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين النقابة والمعهد القومي للاتصالات.