أزهرية كفر الشيخ تناقش فاعلية التعليم عن بعد وإجراءات التعقيم (صور)

عقدت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماعاً اليوم السبت، برئاسة الشيخ أشرف النجار، رئيس المنطقة، وبحضور مسئولي العملية التعليمية، للوقوف على آخر المستجدات التي تخص العملية التعليمية بإدارات ومعاهد المنطقة الأزهرية.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية، خلال الاجتماع، مديري المراحل بمتابعة الموجهين والمعلمين، لرصد مدى فعالية التعليم عن بعد في المعاهد، ومعرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة، والتواصل مع أولياء الأمور بهذا الشأن، كما شدد على ضرورة إخلاء أفنية جميع المعاهد من المشغولات، وخاصةً السيارات والكهنة وخلافه.

وتناول الاجتماع التنويه على ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل على إجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف، ولا يقطع إجازته إلا بطريقة رسمية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تكليف جميع المعاهد والإدارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب، وإرسالها إلى المنطقة الأزهرية على وجه السرعة، بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل، للرد على رئاسة قطاع المعاهد بعدها على الفور.

ومن جانبه، نوه الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، خلال اللقاء، علي عدة أمور، من أهمها تجهيز احصاء بآخر موقف لسداد المصروفات، وعدد من تم إعفاؤهم من السداد، وسبب الإعفاء، مع توريد رسوم صندوق الشهداء، بمبلغ 5 جنيهات عن كل طالب بكافة المراحل، كما شدد على الانتهاء من توزيع أدوات التعقيم على الإدارات والمعاهد.

كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، موجهاً المسئولين عن إنهاء الخدمة بإعداد ملفات السادة المحالين للمعاش قبل موعد إحالتهم بثلاثة شهور، إلى إدارة التأمينات والمعاشات.

وتعقد المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ اجتماعات ولقاءات دورية، لمتابعة الطلاب والمعلمين، بعد تعطل الدراسة، جيث من المقرر أن تجري الامتحانات وفق خطة الدولة بعد 20 فبراير المقبل، حال استقرار أوضاع جائحة فيروس كورونا.