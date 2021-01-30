إزالة حالات تعدٍ وفك الشدة الخشبية لمبانٍ مخالفة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعد وصول بلاغات من الإدارات الزراعية، تفيد برصد حالات بناء مخالف بأراضي زراعية غير مصرح بالبناء عليها، كما شملت الحملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية مراكز بدروأبو حمص ودمنهور ورشيد وإيتاي البارود، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 642 م٢ عبارة عن إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 250 م٢ خارج الحيز بنطاق وحدة أم صابر بمركز بدر.

كما تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لصب سقف دور ثالث علوى بدون ترخيص بمساحة 80 م٢ بقرية منشأة عامر بوحدة أم صابر.

وإزالة حالة تعدٍ على مساحة 212 م بزمام قرية بسنتواي بمركز أبو حمص، عبارة عن سملات خرسانية وقواعد، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة بمساحة 100 م٢ عبارة عن صب دور أول علوي بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور، وكذا تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بقرية دقدوقة بمركز إيتاى البارود.

وجرى فك شدة خشبية مسلحة مخالفة لدور أول علوي بقرية النظارة بالوحدة المحلية بالساحل برشيد.

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية، حفاظا على حق الدولة والشعب.

وأكد آمنة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.