تجديد حبس عامل متهم بإلقاء طفل من فوق مدرسة بسوهاج

قررت محكمة أخميم الابتدائية برئاسة المستشار أحمد أبوسديرة، تجديد حبس عامل، متهم بإلقاء طفل من فوق مدرسة ابتدائية عندما ذهب الطفل لإحضار كرة من فوق المدرسة، بدائرة مركز أخميم بسوهاج، لجلسة 6 فبراير المقبل، بناء على طلب محامي المتهم بتأجيل نظر القضية للاطلاع.

وشهدت مدرسة العمري الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأخميم، الأسبوع الماضي، واقعة اتهام موظف بالمعاش لعامل بالمدرسة بإلقاء ابنه البالغ من العمر 9 سنوات من فوق المدرسة في أثناء دخوله إليها لإحضار كرة استقرت فوق سطح المدرسة، مما نتج عنه إصابته بكسر في الذراع الأيمن، وإجراء عملية جراحية للطفل بمستشفى سوهاج الجامعي، وتركيب شرائح ومسامير للطفل.

وألقت الشرطة القبض على العامل المتهم ويدعى «فتحي. أ» 59 عاما، وأنكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بمحكمة أخميم، اليوم، تم تأجيل نظر القضية مع تجديد حبسه إلى جلسة 6 فبراير المقبل، بناء على طلب محامي الدفاع.

وأكد الطفل المجني عليه عبد الحميد السبع، 9 سنوات، تلميذ في الصف الثالث الابتدائي لـ«الوطن» أنه صعد إلى المدرسة لإحضاره كرة استقرت فوق سطحها وكان بصحبته شقيقه عبد الرحمن، 10 سنوات، وطفل آخر، وعندما شاهدهم عامل المدرسة بدأ في مطارتهم، وتمكن من الإمساك به وكسر ذراع وألقى العامل الطفل من أعلى سطح المدرسة في الشارع الخلفي.

من جانبه أصدر ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قرارا بإيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معه، ونفي عبد الخالق، في تصريحاته لـ«الوطن» الواقعة، مؤكدا أن الطفل سقط من أعلى المدرسة ولم يكن للعامل دخل في الواقعة، وأنه تم التحقيق في الواقعة بمعرفة مديرية التربية والتعليم.