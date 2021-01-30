مصرع شاب عشريني صعقا بالكهرباء بترعة في أسيوط

لقى صياد مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بالصيد باستخدام صاعق كهربائي، في ترعة الجبورة بالغنايم شرق، التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي، بوصول جثة هامدة لمواطن يدعى «أحمد إبراهيم محمد» 20 سنة، مقيم بمنطقة الجبورة بالغنايم شرق، إثر إصابته بصعق كهربائي.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أفراد الأسرة ذكروا أن إصابته وقعت أثناء قيامه باصطياد سمك، بواسطة مصدر كهربائي، من ترعة الجبورة، وقد اختل توازنه وسقط وتوفى في الحال، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بأنه قد وصل إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزى جثة هامدة لمواطن يدعى «عمر كمال عطيفي» 23 سنة، وذلك إثر صعق كهربائي داخل المنزل، أثناء الاستحمام وتوفى في الحال، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجارِ تحرير المحضر اللازم لكل واقعة على حده وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.