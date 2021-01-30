تعليم بورسعيد يعلن جاهزيته لإجراء امتحانات الفصل الأول: ننتظر القرار

أعلن دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مدارس المحافظة جاهزة لإجراء إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2020-2021 المؤجلة حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء بكل مدارس المحافظة لجميع المراحل التعليمية، وذلك فور صدور التعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كان الدكتور نبوى باهي، عقد اجتماعا اليوم مع قيادات المديرية ومديري العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم لمناقشة مستجدات الأمور التعليمية وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، خلال الاجتماع على الإستمرار في تعريف الطلاب بجميع مصادر وروابط المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل قناتي «مدرستى 1 و 2» التعليمية، حتى يتسنى لهم عمل المراجعات على المقررات الدراسية والاختبارات الاسترشادية للفصل الأول من العام الدراسى الحالي.

كما وجه دكتور نبوي باهي، الموجهين العموم للمواد الدراسية بمتابعة إتاحة المحتوى الدراسى العلمى من خلال وسائل التواصل الإجتماعى وصفحات المدارس الرسمية بالتنسيق مع المعلمين مراعاة للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأشار باهي، إلى وجوب مراجعة كافة مرافق المنشآت التعليمية والمدارس تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة فى الفترة المقبلة وفحص أجهزة الإطفاء واستبدال غير الصالح منها فورا، ومراجعة مصادر التيار الكهربائي على أسطح المدارس، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بها.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أكد على تفعيل المراجعات النهائية للأنشطة الصفية واللاصفية من خلال ‏التعليم الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع إدارات التعليم العام والشؤون التنفيذية والمراحل التعليمية، كل فيما يختص، وذلك في إطار جهود ‏تعليم بورسعيد لمواجهة جائحة كورونا والظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد.‏

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك المراجعات ستتم بمشاركة معلمي بورسعيد الشرفاء الذين تقدموا بهذه المبادرة طواعية لخدمة بلدهم ‏والطلاب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وانطلاقا من الحس الوطنى وتغليب مصلحة الطلاب.‏

وأشار باهي، إلى أنه سيتم منح جوائز لأفضل بحث في موضوعات مواجهة فيروس كورونا المستجد وجائزة لأفضل مساهمة طلابية ‏لخدمة المجتمع المحيط وجائزة لأفضل إسهامات طلابية لمعاونة زملائهم في العملية التعليمية.‏