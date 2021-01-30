راموس يتجرع من كأس رونالدو.. وبيريز يبطل «ورقة» سان جيرمان

يبدو أن المدافع المخضرم سيرجيو راموس، في طريقه للتجرع من نفس الكأس التي شرب منها زميله السابق في صفوف ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو.

واقتربت حكاية قائد المنتخب الإسباني من نهايتها مع الفريق الملكي، بعد أن تأزم موقفه مع ناديه، بعد شهر واحد من لقائه مع رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز.

ورغم التسريبات والتكهنات بشأن ما وصل إليه حوار راموس وبيريز، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بشأن التجديد للمدافع الصلب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب الأندلسي استخدم باريس سان جرمان الفرنسي كورقة ضغط على بيريز، بعد أن أبلغ النادي بأن بطل فرنسا مهتم بالتعاقد معه براتب ضخم.

ولكن رئيس الملكي الذي لا يعتبر بالجوانب العاطفية في التعامل مع أساطير النادي، لن يوافق بسهولة على مطالب قائد الملكي.

ويبدو أن بيريز ليس لديه مانع من تجريع راموس من نفس الكأس التي قدمها لهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو قبل 3 سنوات، عندما رفض طلباته المادية وأعطاه الضوء الأخضر للرحيل.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، رفض المدافع الصلب العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الذي يجعل راموس يرفض التجديد هو شعوره بأن "قيمة العقد لا تناسب قيمته كلاعب".

بينما يرى بيريز أن مطالب راموس "غير واقعية بالنظر إلى الضغط الذي تعانيه خزائن النادي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، اقترح ريال مدريد على القائد تجديد العقد بنفس الأجر الذي يتقاضاه حاليا، وتبلغ قيمته 12 مليون يورو سنويا.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أن هناك نقطة خلافية أخرى بين الطرفين وتتمثل في مدة العقد، لافتة إلى أن راموس يرغب في التجديد لمدة عامين، غير أن النادي يقترح عاما واحدا.

ولا يتوقع مسئولو ريال مدريد أن يحصل راموس (34 عاما)، على عرض أفضل ماديا من عرض الملكي.

ويصر النادي على ضرورة التكيف مع الواقع الجديد بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، ورغم أهمية نجوم الفريق فإن النادي يحاول تجنب الوقوع في أزمة مالية.

وتراقب جماهير "الملكي" تطورات أزمة راموس باهتمام شديد، وكلهم أمل أن يبقى قائد الفريق لمواسم إضافية، لعل وعسى يستطيع تكرار إنجازاته الكبيرة مع النادي التي حققها في السابق.