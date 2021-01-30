صديق الراحل أشرف صالح يكشف أسباب وفاته: «مات زعلان من الدنيا»

كشف الفنان والكاتب باسم سمير، خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب وفاة الفنان الراحل أشرف صالح، والذي رحل عن عالمنا أمس.

وكتب «سمير»: «الأستاذ أشرف صالح مات في منزله يوم الجمعة اللي فاتت، قبلها بأسبوع كان المرحوم عضو نقابة المهن التمثيلية واللي اشترك في أكثر من 100 عمل فني بين أفلام ومسلسلات، منها: إمام الدعاة، والسندريلا، وأهل كايرو، وأبوالعروسة، وسلسال الدم، والطبال، ورأس الغول، والصعلوك، وطريقي، وظرف أسود، ومأمون وشركاه» وأفلام مثل: «كتكوت، والقرد بيتكلم، وبشتري راجل، وغيره».

وأضاف: «بقول، قبلها بأسبوع كان واقف في طابور طويل عريض بمكتب كاستينج عشان يعمل أوديشن على دور صفحتين، مقولكوش على كم الزعل اللي كان على وشه حسب رواية صديق مشترك كان حاضر الأوديشن».

وتابع: «المرحوم من قلة الشغل قرر ينزل يعمل أوديشن على أي حاجة، ما هو فاتح بيت برضه ودي شغلته الوحيدة، والمرحوم من 2018 وآخر دور عمله في مسلسل ربع رومي وهو قاعد ف البيت».

أشرف صالح مات زعلان

واختتم: «أشرف صالح مات زعلان، زعلان من الدنيا اللي اديتله ضهرها في آخر 3 سنين، الله يرحمه».

وكان أعلن أمس الفنان جمال يوسف، وفاة صديقه الفنان أشرف صالح، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر صورة للفنان الراحل، وعلّق عليها قائلا: «مات أشرف الطيب الجدع.. مات صاحبى الراجل.. الله يرحمك يا أشرف».

جمال يوسف ينفي وفاة الراحل متأثرا بـ كورونا

كما نفى «يوسف» في تصريح لـ«الوطن»، وفاة الفنان الراحل أشرف صالح متأثرًا بفيروس كورونا، كما ردد البعض خلال الساعات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال أشرف صالح مسلسل «ربع رومي»، الذي عُرض في رمضان 2018، بطولة مصطفي خاطر، ومحمد سلام، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، وإدوارد، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، ومحسن منصور، وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر إبراهيم، ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.