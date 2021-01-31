اليمن في 24 ساعة: تدمير درون حوثية.. وانفجار ضخم في محافظة «البيضاء»

واصل الحوثيون، استهدافهم الأراضي السعودية، سواء بطائرات بدون طيار «درون» أو بالصواريخ الباليستية وقوارب مفخخة.

وأمس السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون، تجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالاجواء اليمنية اطلقها الحوثيون الإرهابيون، المدعومين من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وأوضح «التحالف» في بيان، إنه ملتزم بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة «جازان» جنوب غربي السعودية سقوط قذيفة أطلقتها جماعة «أنصار الله» الحوثية بالقرب من مستشفى محافظة «الحرث» بالمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن المقذوف العسكري كان من نوع «كاتيوشا»، وسقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه بالمكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعود الأزمة اليمنية إلى 2011 عندما بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس الراحل على عبدالله صالح.

وتنازل صالح عن الرئاسة في عام 2012 بموجب اتفاق لنقل السلطة يقوده عبد ربه منصور هادي، غير أن الاتفاق انهار مع هجمات الحوثيين على العاصمة اليمنية «صنعاء» ومناطق أخرى وسيطرتهم على مساحات واسعة من البلاد، ووفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وفي سياق متصل، قتل وأصيب عدد من الحوثيين، جراء غارات جوية، نفذتها مقاتلات «التحالف العربي» غرب محافظة «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء».

كما استهدفت مقاتلات التحالف، تعزيزات للحوثيين، قادمة من صنعاء، كانت في طريقها إلى جبهة «صرواح» إحدى مديريات «مأرب» وسط اليمن.

الجيش الوطني اليمني: أتلفنا 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في «حجة»

وأتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعها الحوثيون، في محافظة «حجة» شمال غربي البلاد خلال الـ5 الأشهر الأخيرة، من المناطق المحررة شمال المحافظة.

وبلغ عدد الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش الوطني اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة أكثر من 42 ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة. وتنوعت الألغام التي تم إتلافها بين ألغام مضادة للسيارات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

سياسيا، التقى مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، في اتصال مرئي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، فيما عقدت هيئة رئاسة «المجلس الانتقالي الجنوبي» اجتماعها الدوري الأسبوعي اليوم، برئاسة فضل الجعدي القائم بأعمال رئيس المجلس.

واستعرضت الهيئة في مستهل الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، مشددة على ضرورة سرعة استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» بشقية العسكري والأمني، وفي مقدمتها إعادة التموضع العسكري للقوات ونقل المقرر منها إلى الجبهات وفقا للخطة المُعدة من قيادة «التحالف العربي»، وسرعة استكمال تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن فيها.

وفي 5 نوفمبر 2019، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة «التحالف العربي»، وجرى التوقيع في العاصمة السعودية «الرياض» برعاية خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

ونص الاتفاق في أحد بنوده، على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا.

وفي سياق آخر، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق انفجارا ضخما وقع في محطة للغاز في محافظة «البيضاء» جنوب شرقي «صنعاء».

وقالت مصادر لموقع «يمن دايز»، إن حريقا نشب في المحطة التي كان يتجمع حولها عشرات من المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز، ما أدى الى انفجارها واحتراق محلات لصيانة السيارات وورش.

وأشارت مصادر إلى ضحايا بالعشرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت لاحق، اعلنت «روسيا اليوم»، مقتل شخصين اثنيين وأصيب 60 آخرون حالة عدد منهم حرجة أثر الانفجار.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، إن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل المجاورة، وأدى لاحتراق سيارات بالموقع، فيما تم تسجيل نحو20 مصابا حالتهم حرجة جراء الانفجار.