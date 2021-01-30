البنك التجاري الدولي يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري خلال 2020

حقق البنك التجارى الدولى CIB -أكبر بنك قطاع خاص فى مصر- نتائج متميزة فى مجال التحول الرقمى خلال عام 2020، إذ يقود التحول الرقمى للقطاع المصرفى، ويقدم تجربة بنكية مبتكرة ومتطورة للعملاء، بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية التحول نحو الشمول المالى، وفى إطار التوجيهات والمعايير التى أقرها البنك المركزى والحكومة المصرية.

المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول بـ«التجاري الدولي» تنمو 118% خلال العام الماضي

وقال البنك فى بيان له، إن العام الماضى شهد زيادة لأكثر من الضعف بنسبة تصل إلى 118% فى عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking على أساس سنوى حتى شهر ديسمبر2020 لتصل قيمتها إلى 53 مليار جنيه. وشهد البنك زيادة بنسبة 35% على أساس سنوى فى عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى نهاية ديسمبر2020، فى الوقت الذى زاد فيه عدد المشتركين فى تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 34% خلال الفترة نفسها لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بزيادة قدرها 107% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل نشاط وصل إلى 20%، كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى (ATM) بنسبة 11% على أساس سنوى.وتأتى ريادة البنك التجارى الدولى فى تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد مثل خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، بهدف تقديم تجربة بنكية سهلة وآمنة للعملاء فى أى وقت ومن أى مكان، بجانب خدمة المساعد الآلى القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى (ZAKI the Bot)، عبر موقع البنك الإلكترونى وFacebook، الذى يستخدم أحدث التقنيات التى تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك باللغتين العربية والإنجليزية، استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة، التى تمكنهم من إتمام معاملاتهم البنكية بكفاءة أكبر.وفى هذا السياق، قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى: «يفخر البنك التجارى الدولى بريادته فى الخدمات البنكية الرقمية المستمرة على مدار السنوات من خلال تبنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالمياً وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التى تُساهم فى إحداث تغيير جذرى للنمط التقليدى للمعاملات المصرفية اليومية تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم واستحداث خدمات جديدة تؤدى إلى الانتشار السريع للخدمات البنكية والوصول لأكبر عدد من الأفراد فى المجتمع وبالتالى المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالى».ومن ناحية أخرى، شهدت الخدمات المصرفية الرقمية للشركات أيضاً قفزة كبيرة منذ بداية الأزمة، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، حيث ارتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوى، بزيادة فى عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020.جدير بالذكر أن عملاء الشركات يمكنهم إدارة حسابات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية للشركات، التى تتيح لهم إتمام العديد من المعاملات، ومن بينها سداد المدفوعات (التحويلات الداخلية والخارجية) وعرض تفاصيل المعاملات، والاطلاع على أرصدة الحسابات، إلى جانب تنفيذ جميع معاملات التجارة الدولية إلكترونياً (مستندات التحصيل - خطابات ضمان) وغيرهما من الخدمات الأخرى، وذلك دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل المباشر مع الأفراد نظراً لخطورة الوضع الراهن. كما نجح البنك فى توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، إذ احتل البنك التجارى الدولى المرتبة الأولى فى السوق المصرفى فى خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) بين جميع البنوك العاملة من حيث حجم المعاملات، محققاً زيادة قدرها 70% فى عدد المعاملات على أساس سنوى حتى شهر ديسمبر 2020 بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه.وفى إطار سعى البنك لتقديم الخدمات المميزة لعملائه من الشركات، قام بإطلاق برنامج جديد لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة، حيث يتيح البرنامج فرصاً تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوى عالمى تدعم حلول وبرامج التسهيلات لتمويل سلسلة الموردين بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات. واستكمالاً لاستراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى المصرفى، أطلق البنك برنامج التحول الرقمى للفروع كجزء من خطة البنك نحو التحول إلى بنك المستقبل، حيث قام بنقل عدد من الخدمات البنكية وتقديمها عبر القنوات الرقمية فقط، بالإضافة إلى الخدمات الحالية الأخرى المقدمة عن طريق نفس القنوات، كما قام بالتواصل مع العملاء وإخطارهم بتقديم تلك الخدمات عن طريق القنوات الرقمية، مع توفير التوعية اللازمة لهم بكيفية التعامل مع تلك القنوات دون الحاجة لزيارة فروع البنك، وذلك فى إطار خطط الدولة واستراتيجيتها نحو تحقيق الشمول المالى والتحول لمجتمع غير نقدى واقتصاد رقمى، إضافة إلى السعى الدائم لنشر ثقافة الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء والاستفادة من الخدمات المتوفرة على قنوات البنك الرقمية.وأوضح البنك أن مشروع التحول الرقمى يساهم فى توفير أفضل تجربة بنكية لضمان راحة ورضاء العملاء والموظفين على حد سواء، بالإضافة إلى مساهمته فى تقليل المعاملات داخل الفروع، وهو ما سيثمر توفير بيئة صحية وآمنة، كما يساهم فى إتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراء المعاملات البنكية فى أى وقت ومن أى مكان، مع المحافظة على منع انتشار الوباء فى نفس الوقت، وتعزيز التجربة البنكية الرقمية للعملاء. ويسعى CIB إلى أن يكون أول بنك رقمى فى مصر لتقديم تجربة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء الأفراد من خلال أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا الخدمات البنكية مما سيثمر دفع عجلة التحول الرقمى فى مصر.