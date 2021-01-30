النصر يُسقط الهلال بثلاثية بيضاء ويقتنص السوبر السعودي

اقتنص نادي النصر السعودي، بطولة السوبر، بعد الفوز على غريمه الهلال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الملك فهد الدولي» بالرياض.

وعاد النصر، بجدارة لتحقيق البطولات من جديد بعد خسارة الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا، وتواجد المدرب المؤقت الكرواتي هورفات.

بينما فشل الهلال في التتويج بالرباعية بعد النجاح في حصد دوري أبطال آسيا، والدوري، وكأس الملك، وكان ينقصه السوبر السعودي لإتمام الرباعية.

وجاء الهدف الأول للنصر عن طريق البرازيلي بتروس، في الدقيقة 61، بعد خطأ فادح من عبدالله المعيوف، حارس الهلال.

وسجل الهدف الثاني المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 82، بعد كرة رائعة على يسار حارس الهلال.

وفي الدقيقة (90+2) نجح سامي النجعي، في تسجيل الهدف الثالث للنصر.

وخلال الشوط الأول، خرج سلمان الفرج قائد الهلال، بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد تدخل عنيف من البرازيلي بتروس لاعب النصر.

وعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، للتسجيل بعد غياب دام طويلا، خاصة وأنه كان في المغرب خلال الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان على إصابته.