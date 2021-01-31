تعيين عبير الحلو رئيسا لقطاع تطوير نظم الرقمنة بـ«القومية للبريد»

أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بتعيين عبير غريب الحلو، رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالهيئة القومية للبريد.

تتمتع عبير الحلو بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات تصل إلى 25 عاماً، تقلدت خلالها العديد من المناصب، وساهمت بخبراتها العلمية والعملية في تطوير نظم المعلومات وإدارة المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوزارات.

جدير بالذكر أن الحلو حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية EMBA من جامعة الإسكندرية، ودبلومة Computer Science من جامعة القاهرة، والعديد من الدورات في إدارة المشروعات، وتدريب المدربين، وشهادة مدرب معتمد من شركة سيسكو العالمية.

‎وبدأت مسيرتها المهنية مسئولة عن أقسام تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى على مستوى الفروع، لتطوير مهارات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة للتعاون مع شركة مايكروسوفت والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإدارة مشروع تطوير قدرات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في العديد من المحافظات.

انضمت كمدير مشروع لوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وتطوير أكاديمية للجمعيات الأهلية، لبناء قدرات الجمعيات الأهلية من الناحية التكنولوجية، وتصميم نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإدارة أعمال الجمعيات.

كما شاركت كعضو في لجنة ميكنة البطاقات التموينية الورقية وتحويلها إلى smart cards ونشر المنظومة على مستوى الجمهورية، وإعادة هندسة اجراءات العمل بالمكاتب التموينية، والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في إدارة منظومة تدقيق بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية.

وتولت مسؤولية تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة القومية للحج والعمرة، حيث قامت بإعادة هندسة إجراءات العمل، وتنفيذ التحول الرقمي لأعمال الحج، وكانت من المساهمين في تطوير منظومة الحج الموحد بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتولت الحلو العمل كمستشار وزير التضامن لنظم المعلومات منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2020، حيث ترأست لجان تطوير البوابات الإلكترونية للوزارة وقطاعاتها (الشئون الاجتماعية – التأمينات)، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي، بجانب تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بقطاعات الوزارة المختلفة من خلال تطوير أنظمة معلومات لقطاعات الوزارة (الجمعيات الأهلية – الرعاية الاجتماعية – التنمية الاجتماعية)، وإدارة منظومة متكاملة لإدارة موارد الوزارة ERP، وتطوير وإدارة منظومة متكاملة لأملاك وأصول الوزارة، والتحول الرقمي للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى.

وتولت الحلو رئاسة لجنة تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بوزارة التضامن الاجتماعي، بإشراف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط للوصول لاستراتيجية وطنية للإحصاء بجمهورية مصر العربية.