8 تشابهات بين فيروس «كورونا »و«نيباه» الجديد.. اعرفها

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من فيروس صيني جديد يطلق عليه «نيباه»، وقالت المنظمة إن الفيروس يصيب الجهاز العصبي والتنفسي، وتصل نسبة الوفاة به من 40 لـ75% كما أنه ينتشر بسرعة كبيرة، وأكدت المنظمة أنه واحد من 10 أمراض معدية صنفتها المنظمة بأنها أكبر خطر على الصحة العامة نظرا لعدم توفير أي أدوية أو لقاحات له حتى الآن.

وبحسب المعلومات التي أصدرتها المنظمة عن الفيروس وجد تشابه كبير في أعراض كلا من فيروس «نيباه» وفيروس كورونا المستجد، ويستعرضها «الوطن» من خلال هذا التقرير:

أعراض فيروس كورونا المستجد

الحمي والسعال وارتفاع في درجة الحرارة والإسهال والصداع والغثيان وفقدان حاستي الشم والتذوق والطفح الجلدي والتهاب الحلق.

أعراض فيروس «نيباه»

وفقا لحديث الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري الوبائيات، تمثل أعراض الفيروس في آلام في البطن والغثيان والسعال والصداع وارتفاع في درجة الحرارة والتهاب الحلق وزيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وإدخال المصاب به في غيبوبة، والتشنجات في الحالات الخطيرة التي تؤدي للوفاة.

نيباه ظهر في قارة آسيا منذ 20 عاما

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن فيروس «نيباه» ظهر منذ 20 عاما في قارة آسيا ويعيش هذا الفيروس من خلايا الإنسان والحيوان خاصة الخنازير، ويعيش أيضا فيما يعرف بخفافيش الفاكهة.

طرق الوقاية من الفيروس

وتابعت المنظمة أن طرق الوقاية من الفيروس تتمثل في التخلص من مزارع الخنازير لما تشكله من خطر في سرعة انتشار الفيروس ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في عدد المصابين منه وكذلك الوفيات.

وتتمثل طرق الوقاية منه أيضا في عدم الاتصال بالخفافيش وعدم شرب عصارة نخيل التمور الخام.

وأضافت أن فترة حضانة المرض تكون من 3 لـ14 يوما ويشكل خطورة أكثر على الفرق الطبية لأنهم أكثر عرضه للتعامل مع المرضى بشكل مباشر.