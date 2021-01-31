الخشت: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا (فيديو)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّ جامعة القاهرة تحافظ على طلابها من فيروس كورونا، ومن خلال إجراءات احترازية شديدة تتخذها الكليات بمختلفها، وبالمدن الجامعية أيضًا، مشيرًا إلى أنَّ الطلاب الآن يقضون إجازة نصف العام، والجامعة مستعدة لأداء الطلاب اختبارات نصف العام، بعد أن اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بأنّ الامتحانات ستكون في 20 فبراير مع عودة الفصل الدراسي الثاني.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: «الجداول جاهزة، وسيتمّ وضع التواريخ بالأسبوع الأول من فبراير، والجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات، سواء بالشكل الإلكتروني أو التقليدي، ومن المحتمل أن يعود الطلاب مرة أخرى للجامعة».

الجامعة تطبق بالاجراءات الاحترازية على أعلى مستوى للحفاظ على الطلاب

وشرح رئيس جامعة القاهرة، أنَّ الامتحانات ستجرى بطريقتين، وهي طريقة الحضور والامتحانات عن بعد، لتقليل الكثافات العددية للطلاب، مشددًا على أنَّ الجامعة تنفذ الاجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.

جامعة القاهرة تنفذ أكبر عملية بتاريخ الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجيا

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ جامعة القاهرة تقوم بأكبر عملية بتاريخ الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجيا، بالإضافة لعدد من المشروعات الكبرى بالجامعة على مدار 3 سنوات، والتي ترتب عليها تقدم جامعة القاهرة 117 مركزا دفعة واحدة وفي عام واحد لتصنيف الجامعات الصادر عن أسبانيا، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة خلال 3 سنوات أنتجت 22% من مجموع إنتاج جامعة القاهرة بتاريخها بالأبحاث.

جامعة القاهرة تقدمت بالتصنيفات العالمية

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنَّ الجامعات الأجنبية بدأت تنظر لجامعة القاهرة بنظرة عالمية خصوصًا أن الجامعة تقدمت بالتصنيفات العالمية، إضافة إلى أنَّ مجلة الجامعة للعلوم البينية بمجال العلوم الطبيعية أصبحت تحتل المركز السادس على العالم، إلى جانب أنَّ الجامعة أنشأت أول مجلة للعلوم الإنسانية، وينشر بها باحثين من جامعات كبيرة حول العالم.