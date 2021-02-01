متطوعة في كأس العالم لليد: المنتخب الياباني تفاعل مع مهرجان «إخواتي»

قالت آية عبدالعزيز، إحدى المتطوعات في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنها قدمت للمشاركة في تنظيم البطولة عن طريق الاستبيانات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضية، وبعد اختيارها أصبحت ترافق الفريق الياباني لأنها تدرس اللغة اليابانية في كلية الآداب، منوهة إلى أن وزارة الشباب والرياضة وفرت وجود أكثر من 600 شخص متطوع بـ 12 لغة، من بينها اليابانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

السر وراء غناء اليابان مهرجان «إخواتي» الشعبي

وأضافت «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن سبب غناء الفريق الياباني أغنية «إخواتي» الشعبية هو محاولتها لتشجيع الفريق الياباني قبل إحدى المباريات والمؤتمر الصحفي الخاص بالفريق، لافتة إلى أن الشعب الياباني محب للاحتفالات ويحب الشعب المصري ويتفاعل معه.

مصر حرصت على إعطاء هدايا تذكارية للفريق الياباني

وتابعت: «زميلي لؤي اقترح عليهم أغنية إخواتي وتجاوبوا وقاموا بغناء مهرجان الأغنية وسط فرح منهم وانبساط من نجاح مصر على تنظيم البطولة وحصلوا على هدايا تذاكرية لهم من مصر من أجل أن يتذكروها بصورة جميلة في ذهنهم».

واستضافت مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، منذ 13 يناير حتى 31 يناير، على 4 ملاعب رئيسية، وهي أول بطولة يصبح فيها عدد الفرق المشاركة 32 فريقا، وحرصت مصر على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من أجل محاولة منع انتشار الفيروس.

وقامت مصر بتصميم ما يعرف بالفقاعة الهوائية التي يدخل فيها اللاعبون وتمنع الاختلاط بأي أحد آخر من خارج الفريق، وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المنتخب الدنماركي بعد أن فاز بالبطولة.