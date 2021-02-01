اتهمت بجرائم ضد مسلمي الروهينجا.. جيش ميانمار يعتقل رئيسة البلاد

أعلن الحزب الحاكم في ‎ميانمار، اعتقال رئيس البلاد ومستشارة الدولة «أونج سان سوتشي» ومسؤولين كبار آخرين.

وقال «ميو نيونت»، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، إن زعيمة البلاد وشخصيات بارزة أخرى من الحزب، اعتقلوا في مداهمة في الصباح الباكر.

وأتت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

أضاف «نيونت»، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز، أن سوكي ورئيس البلاد وزعماء آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح.

وقال «أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون»، متوقعا أن يتم اعتقاله هو أيضا.

ولم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة في ميانمار التي جرت في نوفمبر الماضي، وحققت فيها الرابطة الوطنية للديموقراطية، وهو حزب أونج سان الحاكم، فوزا ساحقا.

جدير بالذكر أن رئيسة البلاد أونج سان، كانت واجهت في السابق انتقادات كثيرة بسبب اتهامات بانتهاكات حقوقية كبيرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بسبب عمليات القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا وتهجيرهم رغم أنها حائزة على جائزة نوبل للسلام.