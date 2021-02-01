عامل يقتل شقيقه بالرصاص لخلافات بينهما بسوهاج

أطلق عامل الرصاص على شقيقه من سلاح ناري صناعة محلية بدائرة مركز شرطة سوهاج، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن ووفاته، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وضُبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «عنتر. ع. م»، 25 سنة، عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقه «أشرف. ع. م»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم شقيقهما «كريم. ع. م»، 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته ووفاته بسبب خلافات أسرية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم «فرد روسي محلى الصنع» بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.